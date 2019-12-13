Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Читать в источнике
Комментировать159

Подробнее о событии

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ»

РБК18:24

Зеленский спустя три дня ответил Путину на стишок «А у нас в квартире газ»

URA.Ru17:32

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Известия17:11

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

RT на русском17:16

Зеленский ответил на стишок Путина про газ: договор подпишем

Московский Комсомолец17:02

Зеленский ответил на слова Путина о газе

РИА Новости16:27

Зеленский ответил Путину на стишок «А у нас в квартире газ»

Lenta.ru16:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 22:33, Ашберн
Политика

Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
РИА Новости 19:10
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
BFM.ru 10:59
Политика

МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России

В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Национальная служба новостей 04:49
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия 06:24
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия 19:08
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Спорт

Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.
Чемпионат вчера в 06:23
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru 10:03
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Космос

Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны

Радио Sputnik 19:00
Хоккей

Кучеров набрал два очка в победном матче «Тампы» с «Бостоном»

«Молнии» победили со счетом 3:2. Форвард хозяев Никита Кучеров записал на свое имя две результативные передачи, его показатель полезности «-1». Российский форвард набрал 33 (10+23) очка в 29 матчах.
Матч ТВ 21:58
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Кино

Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США

Дженнифер Лопес еле сдерживала слезы, когда благодарила своих коллег за номинацию на премию Гильдии киноактеров США, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 15:04
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Политика

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
РИА Новости 21:42
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Футбол

Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Sport24.ru 14:52
Футбол

«Краснодар» уступил «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы

Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл испанскому "Хетафе" в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Москва 24 15:23
Происшествия

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали три человека

В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар, пострадали три человека.
RT на русском 03:20
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости 12:25
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru вчера в 04:28
Общество

Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят

Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Бугульминская газета 00:31
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру вчера в 18:32
Политика

Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Pravda.Ru 20:35
Общество

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
РБК вчера в 22:42
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия 20:55
Армия и оружие

Продлены испытания атомной подлодки «Казань»

Многоцелевые атомные подводные лодки «Новосибирск», «Казань», «Архангельск» и «Красноярск» являются субмаринами усовершенствованного проекта «Ясень-М» (885 М). Как заявил журналистам президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, испытания головной атомной субмарины модернизированного проекта 885 М («Ясень-М») «Казань» будут продлены.
Военное дело 13:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное