Политика
RT на русскомЗеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Политика
Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
Политика
МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России
В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Спорт
Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Космос
Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны
Хоккей
Кучеров набрал два очка в победном матче «Тампы» с «Бостоном»
«Молнии» победили со счетом 3:2. Форвард хозяев Никита Кучеров записал на свое имя две результативные передачи, его показатель полезности «-1». Российский форвард набрал 33 (10+23) очка в 29 матчах.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Кино
Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США
Дженнифер Лопес еле сдерживала слезы, когда благодарила своих коллег за номинацию на премию Гильдии киноактеров США, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Футбол
Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Футбол
«Краснодар» уступил «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл испанскому "Хетафе" в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали три человека
В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар, пострадали три человека.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Общество
Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят
Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Политика
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Армия и оружие
Продлены испытания атомной подлодки «Казань»
Многоцелевые атомные подводные лодки «Новосибирск», «Казань», «Архангельск» и «Красноярск» являются субмаринами усовершенствованного проекта «Ясень-М» (885 М). Как заявил журналистам президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, испытания головной атомной субмарины модернизированного проекта 885 М («Ясень-М») «Казань» будут продлены.