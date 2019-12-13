Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ

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Зеленский ответил Путину на стишок «А у нас в квартире газ»

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Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
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Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики

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Общество

Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу

Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
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В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
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Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона особенно сильно

Российская газета вчера в 18:41
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Кремль оценил данные о рекордной убыли населения по итогам 2019 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет.
RT на русском 04:32
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Интерфакс вчера в 05:53
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Экс-гендир «Динамо»: «Глядя на шараханья Тедеско, кажется, что перед каждым туром он видит своих игроков первый раз»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Матч ТВ 03:20
Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Культура

Мединский рассказал о влиянии критики в Telegram на Минкульт

Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Министерства культуры РФ.
Ореанда-Новости 02:16
Футбол

Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Sport24.ru вчера в 14:52
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»

Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Политика

МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Известия 03:11
Политика

Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника

Игорю Кобзеву, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Москва 24 01:44
Общество

Владимир Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов по Крымскому мосту 23 декабря.
Русская Планета вчера в 07:03
Политика

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 13 декабря, оценил заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о продлении санкций ЕС против России на полгода.
Аргументы недели 03:40
Общество

Зеленский анонсировал завершение эпохи бедности на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эпоха бедности в стране закончится еще в его каденцию.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» возросло до 14

Газета.Ru 04:08
Общество

Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»

Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
ТАСС 04:18
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
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Происшествия

Нижегородца арестовали за конское ржание

На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.
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Новая методика определения массы черных дыр разработана астрономами

Территория новостей 10 декабря в 18:27
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В санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Lenta.ru 00:55
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Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
ТАСС вчера в 10:50
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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