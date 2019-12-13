Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

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