Политика
RT на русскомЗеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Музыка
Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики
Общество
Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу
Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона особенно сильно
Политика
Кремль оценил данные о рекордной убыли населения по итогам 2019 года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Футбол
Экс-гендир «Динамо»: «Глядя на шараханья Тедеско, кажется, что перед каждым туром он видит своих игроков первый раз»
Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Происшествия
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Культура
Мединский рассказал о влиянии критики в Telegram на Минкульт
Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Министерства культуры РФ.
Футбол
Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Политика
Глава МИД ФРГ раскритиковал США за санкции против «Северного потока-2»
Ранее ФРГ потребовала от ЕС ответить на санкции США по "Северному потоку-2".
Политика
МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса
Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Политика
Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника
Игорю Кобзеву, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Общество
Владимир Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов по Крымскому мосту 23 декабря.
Политика
В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 13 декабря, оценил заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о продлении санкций ЕС против России на полгода.
Общество
Зеленский анонсировал завершение эпохи бедности на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эпоха бедности в стране закончится еще в его каденцию.
Общество
Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»
Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Происшествия
Нижегородца арестовали за конское ржание
На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.
Космос
Новая методика определения массы черных дыр разработана астрономами
Экономика
В санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Происшествия
Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета
Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.