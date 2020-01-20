Политика
РамблерЗеленский ответил на вопрос о Путине
Зеленский ответил на вопрос израильского журналиста о том, как развиваются его отношения с Путиным. По словам президента Украины, на сегодняшний день уже можно говорить, что диалог Киева с Москвой начался.
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Происшествия
При пожаре в Томской области погибли иностранцы
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Политика
ТАСС: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине
Глава британского правительства Борис Джонсон сам искал встречи с российской стороной на конференции по Ливии, проходившей накануне в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Спорт
Российские саночники выиграли эстафету на юношеских Олимпийских играх
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Музыка
В Британии выпустили монету в честь группы Queen
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Общество
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула
Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Футбол
Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра
Чемпионат России с 17-го места опустился на 26-ю строчку. Алгоритм расчета очков в рейтинге не указан.
Политика
Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Религия
Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале
Футбол
Поцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзией
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Происшествия
Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле
В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
Происшествия
Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий
Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Политика
Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции
Президент России Владимир Путин предложил дополнить статью 75 Конституции РФ положением о регулярной индексации размера пенсий.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Экономика
«Ямал СПГ» испытали на хладноломкость
Удельный CAPEX строительства четвертой очереди НОВАТЭК оценивал в $450–500 на тонну против $1,1 тыс. на трех первых линиях «Ямал СПГ».
Происшествия