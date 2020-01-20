Политика

РамблерРамблерЗеленский ответил на вопрос о Путине

Зеленский ответил на вопрос израильского журналиста о том, как развиваются его отношения с Путиным. По словам президента Украины, на сегодняшний день уже можно говорить, что диалог Киева с Москвой начался.
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Зеленский прокомментировал свои отношения с Путиным

Национальная служба новостейвчера в 13:59

Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

РИА Новостивчера в 13:46

Зеленский рассказал о стадии развития отношений с Путиным

Газета.Ruвчера в 14:09

Зеленский рассказал о положительных тенденциях в диалоге с Путиным

ФАНвчера в 15:24

Зеленский рассказал о начавшемся диалоге с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 05:02

Зеленский считает, что начало диалога с Путиным дает положительные результаты

ТАССвчера в 03:32

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Известия19 января в 22:54
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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При пожаре в Томской области погибли иностранцы

РБК вчера в 23:27
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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
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РБК вчера в 20:14
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Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Дни24 вчера в 05:17
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Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
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Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра

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Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
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Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Smi58.ru 19 января в 08:19
Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 07:14
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Религия

Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

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Поцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзией

Матч ТВ вчера в 09:21
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Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

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Происшествия

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Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости вчера в 20:36
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В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 03:37
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Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
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Газета.Ru вчера в 18:06
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В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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