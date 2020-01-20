Зеленский ответил на вопрос израильского журналиста о том, как развиваются его отношения с Путиным. По словам президента Украины, на сегодняшний день уже можно говорить, что диалог Киева с Москвой начался.

Зеленский ответил на вопрос о Путине

Политика Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.

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Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

Политика Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G Правительство Японии во вторник приняло решение начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое планируется ориентировочно на 2030 год.

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