Политика

РамблерРамблерЗеленский ответил на вопрос о Путине

Зеленский ответил на вопрос израильского журналиста о том, как развиваются его отношения с Путиным. По словам президента Украины, на сегодняшний день уже можно говорить, что диалог Киева с Москвой начался.
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Зеленский рассказал о положительных тенденциях в диалоге с Путиным

ФАНвчера в 15:24

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Известия19 января в 22:54

Зеленский рассказал о стадии развития отношений с Путиным

Газета.Ruвчера в 14:09

Зеленский прокомментировал свои отношения с Путиным

Национальная служба новостейвчера в 13:59

Зеленский рассказал о начавшемся диалоге с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 05:02

Зеленский считает, что начало диалога с Путиным дает положительные результаты

ТАССвчера в 03:32

Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

РИА Новостивчера в 13:46
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Кино

Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

The Moscow Post вчера в 01:21
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Политика

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.
Аргументы недели вчера в 06:59
Общество

На 27-м году жизни умерла артистка театра «Провинция» Марина Рузавина

Марина Рузавина, солистка и педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" скончалась в Пензе 17 января - через день после того, как отпраздновала свое 26-летие.
Российская газета вчера в 11:19
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
РИА Новости 00:43
Политика

Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G

Правительство Японии во вторник приняло решение начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое планируется ориентировочно на 2030 год.
ТАСС 00:34
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Экономика

Бизнес попросил смягчить проект о повышении тюремных сроков за картели

С чем не согласен бизнес РСПП предлагает отказаться от создания нового реестра и включать участников ограничивающих конкуренцию соглашений в существующий реестр недобросовестных поставщиков, сократив срок их нахождения в этом списке.
РБК 00:00
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Экономика

Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году

Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
REGNUM вчера в 10:49
Космос

РКК «Энергия» предложила независимую от США систему полетов к Луне

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции.
Известия вчера в 23:30
Политика

Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя

Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 13:03
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Политика

Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Интерфакс вчера в 23:26
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Общество

Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая

Проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 21:41
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ вчера в 12:30
Армия и оружие

Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии

Аргументы недели 19 января в 12:25
Здоровье

В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 20:56
Происшествия

Массовое ДТП на КАД спровоцировало 10-километровую пробку

По данным ресурса, утро 21 января в городе на Неве началось с 10-километровой пробки.
iReactor 01:18
Экономика

Изменен срок подачи НДФЛ-отчетности

Налоговики напоминают, что с нового года действует новый порядок представления отчетности по НДФЛ.
Время Бухгалтера вчера в 03:16
Здоровье

В Голышманово школу закрыли на карантин из-за пневмонии

В Голышманово на карантин закрыли школу. Причиной стало заболевание учеников внебольничной пневмонией.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 11:05
Общество

Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты

Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за низкой заработной платы.
Lenta.ru 01:21
Музыка

Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

РБК вчера в 15:21
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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