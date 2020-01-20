Политика
РИА НовостиЗеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Журналист спросил у Зеленского, как развиваются его отношения с Путиным.
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Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Спорт
Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве
В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Энергетика
Беларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти
Контракты на поставку российских углеводородов в Беларусь закончились 31 декабря 2019 года. При заключении новых стороны оказались в тупике.
Политика
Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора
Наука
Эд Кларк, Университет Сент-Томаса: «У сегодняшних молодых людей уже есть цифровая личность наряду с реальной»
Что даёт цифровая трансформация в образовании — По статистике, в США только 20% поступивших полностью заканчивают обучение в колледжах и университетах.
Происшествия
Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ
Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
Общество
Алексей Мордашов заявил о планах создать российский Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов заявил о планах создать российский аналог Amazon, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg и ТАСС.
Экономика
Молдавия хочет отказаться от повышения цен на газ по требованию МВФ
Правительство Молдавии не пойдёт на условия Международного валютного фонда и откажется повышать цены на газ, если это требование будет выдвинуто.
Хоккей
Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ
Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в швейцарской Лозанне до 22 января.
Общество
Байден назвал «мелкими паршивцами» разработчиков из Кремниевой долины
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в интервью New York Times заявил, что неоднозначно относится к предпринимателям из Кремниевой долины.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег
Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
Здоровье
В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Общество
Венгерский лоукостер летом 2020 года откроет новые рейсы из «Пулково»
Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air откроет в летнем сезоне 2020 года четыре новых рейса из петербургского международного аэропорта «Пулково», которые будут выполняться в рамках так называемой седьмой степени свободы воздушного пространства.
Происшествия
Крематорий загорелся в Новосибирске
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Общество
В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца
Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.