Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Журналист спросил у Зеленского, как развиваются его отношения с Путиным.

Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

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