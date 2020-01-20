Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Журналист спросил у Зеленского, как развиваются его отношения с Путиным.
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Зеленский рассказал о положительных тенденциях в диалоге с Путиным

ФАН15:24

Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

РИА Новости13:46

Зеленский прокомментировал свои отношения с Путиным

Национальная служба новостей13:59

Зеленский рассказал о стадии развития отношений с Путиным

Газета.Ru14:09

Зеленский рассказал о начавшемся диалоге с Путиным

Московский Комсомолец05:02

Зеленский считает, что начало диалога с Путиным дает положительные результаты

ТАСС03:32

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Известиявчера в 22:54
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Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Эд Кларк, Университет Сент-Томаса: «У сегодняшних молодых людей уже есть цифровая личность наряду с реальной»

Что даёт цифровая трансформация в образовании — По статистике, в США только 20% поступивших полностью заканчивают обучение в колледжах и университетах.
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Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ

Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
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Алексей Мордашов заявил о планах создать российский Amazon

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Молдавия хочет отказаться от повышения цен на газ по требованию МВФ

Правительство Молдавии не пойдёт на условия Международного валютного фонда и откажется повышать цены на газ, если это требование будет выдвинуто.
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Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ

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Байден назвал «мелкими паршивцами» разработчиков из Кремниевой долины

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Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
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В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили вчера в 23:04
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Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
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Венгерский лоукостер летом 2020 года откроет новые рейсы из «Пулково»

Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air откроет в летнем сезоне 2020 года четыре новых рейса из петербургского международного аэропорта «Пулково», которые будут выполняться в рамках так называемой седьмой степени свободы воздушного пространства.
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Крематорий загорелся в Новосибирске

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Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»

Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
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В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
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Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
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Марсоход миссии «ЭкзоМарс-2020» прошел термовакуумные испытания

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Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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