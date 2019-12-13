Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

12 декабря в эфире телеканала «1+1» Зеленский, отвечая на фразу российского лидера, пошутил: «А у нас газопровод». Также президент Украины рассказал детали переговоров с Путиным в Париже и отметил, что стороны смогли начать диалог.
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Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ

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Зеленский ответил Путину на стишок «А у нас в квартире газ»

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Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

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