с чего всё началось

12 декабря в эфире телеканала «1+1» Зеленский, отвечая на фразу российского лидера, пошутил: «А у нас газопровод». Также президент Украины рассказал детали переговоров с Путиным в Париже и отметил, что стороны смогли начать диалог.

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Технологии Google разработала для смартфонов функцию перевода речи Как сообщает The Verge, функция голосового перевода в «Ассистенте» появилась еще зимой, но тогда могла осуществлять поддержку колонками и смарт-экраном.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Общество В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.

Политика Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".

Политика Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.

Культура Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.

Общество В России рекордно снизилась цена на последний iPhone Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.

Политика Евросоюз продлил санкции против России США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

Авто Kia показала новый фирменный логотип Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.

Гаджеты Microsoft показала новый логотип Windows Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.

Армия и оружие Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.

Общество Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.