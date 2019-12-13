Политика
ИзвестияЗеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
12 декабря в эфире телеканала «1+1» Зеленский, отвечая на фразу российского лидера, пошутил: «А у нас газопровод». Также президент Украины рассказал детали переговоров с Путиным в Париже и отметил, что стороны смогли начать диалог.
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с чего всё началось
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в телепередаче «Право на власть» на канале «1+1», ответил на высказывание российского президента Владимира Путина стихами Сергея Михалкова о ситуации с поставками газа Украине.РБКвчера в 16:11
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Наука
У побережья Калифорнии выявили тысячи странных дыр на дне океана
Футбол
Феллайни отказался переходить в «Тоттенхэм» к Моуринью
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни не хочет переходить в «Тоттенхэм».
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание
Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
Технологии
Google разработала для смартфонов функцию перевода речи
Как сообщает The Verge, функция голосового перевода в «Ассистенте» появилась еще зимой, но тогда могла осуществлять поддержку колонками и смарт-экраном.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Политика
Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе
Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Происшествия
«Адмирал Кузнецов» загорелся из-за мусора в трюме
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Футбол
Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в еврокубковой весне
Впервые с 2001 года ни один российский клуб не будет представлен в еврокубковой весне.
Гаджеты
Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86
В июне этого года китайский бренд Zhaoxin начал производство своего 16-нанометрового процессора на архитектуре x86 с кодовым именем LuJiaZui.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Авто
Kia показала новый фирменный логотип
Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип Windows
Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
Армия и оружие
Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Политика
В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом
Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Общество
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск
Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Экономика
Нацпроекты станут дороже на 400 млрд рублей
До 2024 года на приоритетные национальные проекты будет потрачено на 368 млрд рублей больше.
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Футбол
Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Экономика
Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 %
Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн.