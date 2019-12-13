Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

12 декабря в эфире телеканала «1+1» Зеленский, отвечая на фразу российского лидера, пошутил: «А у нас газопровод». Также президент Украины рассказал детали переговоров с Путиным в Париже и отметил, что стороны смогли начать диалог.
Читать в источнике
Комментировать567
с чего всё началось
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в телепередаче «Право на власть» на канале «1+1», ответил
 на высказывание российского президента Владимира Путина стихами Сергея Михалкова о ситуации с поставками газа Украине.
РБКвчера в 16:11

Подробнее о событии

Скабеева высмеяла ответ Зеленского на стишок Путина о газе

Московский Комсомолец02:07

"Ну, такое...": В "разминке" с Путиным шутка Зеленского не зашла - Соловьёв и Скабеева сыграли в Гусмана

Царьград01:46

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Известиявчера в 17:11

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ»

РБКвчера в 18:24

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

RT на русскомвчера в 17:16

Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости00:59

Зеленский ответил Путину на стишок «А у нас в квартире газ»

Lenta.ruвчера в 16:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Наука

У побережья Калифорнии выявили тысячи странных дыр на дне океана

МедиаПоток 11 декабря в 10:46
Футбол

Феллайни отказался переходить в «Тоттенхэм» к Моуринью

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни не хочет переходить в «Тоттенхэм».
Sportbox.RU 02:52
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Технологии

Google разработала для смартфонов функцию перевода речи

Как сообщает The Verge, функция голосового перевода в «Ассистенте» появилась еще зимой, но тогда могла осуществлять поддержку колонками и смарт-экраном.
Goroday.ru 02:12
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
RT на русском 02:42
Политика

Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе

Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
REGNUM 02:53
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Происшествия

«Адмирал Кузнецов» загорелся из-за мусора в трюме

Экспресс газета 03:02
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия 11 декабря в 16:54
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
РИА Новости 02:53
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Футбол

Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в еврокубковой весне

Впервые с 2001 года ни один российский клуб не будет представлен в еврокубковой весне.
Vprognoze.ru 01:37
Гаджеты

Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86

В июне этого года китайский бренд Zhaoxin начал производство своего 16-нанометрового процессора на архитектуре x86 с кодовым именем LuJiaZui.
Игромания.ру 02:16
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня вчера в 11:55
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
The GEEK вчера в 15:25
Армия и оружие

Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Политика

В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом

Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Известия вчера в 12:47
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 14:36
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости вчера в 05:32
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 10 декабря в 07:01
Экономика

Нацпроекты станут дороже на 400 млрд рублей

До 2024 года на приоритетные национальные проекты будет потрачено на 368 млрд рублей больше.
Русская Планета вчера в 16:27
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском 11 декабря в 15:03
Футбол

Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».
Sport24.ru вчера в 13:03
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Экономика

Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 %

Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн.
Sfera.fm 03:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное