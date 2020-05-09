Политика
РБКЗеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы
«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия 07 мая в 02:07
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Общество
Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы
RT на русском 10:41
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Происшествия
Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса
В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU 02:53
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
Российская газета 03:26
Общество
Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
РИА Новости 10:02
Общество
В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн
Министерство науки и высшего образования России распорядилось провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, дистанционно.
Газета.Ru вчера в 18:28
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Украинский борец вызвал Усика на бой
Украинский борец-вольник Богдан Грицай вызвал соотечественника боксера-тяжеловеса Александра Усика на бой.
Lenta.ru 12:24
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Политика
Алексиевич раскритиковала Лукашенко за «трагикомичное зрелище»
Запланированный в Белоруссии парад в честь Дня Победы станет «трагикомичным зрелищем, которое приведет к новой вспышке вируса», считает лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, белорусская писательница Светлана Алексиевич.
Взгляд.ру вчера в 10:47
Здоровье
Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
iReactor вчера в 05:25
Общество
Минздрав предупреждает о последствиях нарушения «масочного режима»
Нарушение "масочного режима" может привести к ускорению распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Газета.Ru 10:51
Шоу-бизнес
Наталья Орейро исполнила на русском песню «Нам нужна одна победа»
Известная и любимая в России 42-летняя актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро поздравила всех россиян исполнением фрагмента советской песни "Нам нужна одна победа" на русском языке.
Planet Today 10:10
Футбол
Хиддинк о судействе Эвребе: «Единственный раз, когда я подумал, что матч мог быть договорным»
Бывший главный тренер "Челси" Гус Хиддинк поделился мнением о работе судьи Том-Хеннинга Эвребе в полуфинале Лиги чемпионов-2008 / 09 между "Барселоной" и "Челси" (1:1).
Sports.ru 13:02
Общество
Пранкеры Вован и Лексус от имени Виталия Кличко разыграли мэра Праги
Аргументы недели вчера в 13:16
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача
Екатеринбургский суд оштрафовал на 100 тыс. руб. главного врача городской больницы № 24 Алексея Малинкина за то, что он разрешил семерым пациентам с коронавирусом лечиться дома.
РБК 12:01
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото голой молодой Собчак
Фотограф Александр Гусов поделился в соцсети откровенным снимком 11-летней давности, на котором запечатлена Ксения Собчак.
Московский Комсомолец 12:03
Происшествия
Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17
Общество
В Воронежской области продлён режим повышенной готовности
Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
REGNUM 10:14
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Фигурное катание
Губерниев прокомментировал уход Трусовой от Тутберидзе
Metaratings 06 мая в 12:47