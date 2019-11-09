Политика
Lenta.ruЗеленский перечислил изобретения украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его соотечественники создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений. Об этом он заявил в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме.
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Зеленский заявил, что «украинцы подарили человечеству вертолет, ракеты и рентген»
Комсомольская правда01:02
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Происшествия
Преподаватель СПбГУ даёт признательные показания об убийстве студентки
Как стало известно 78.ru, в настоящий момент 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов даёт признательные показания.
78.ru 06:17
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Армия и оружие
Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу
Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия 05:42
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Политика
Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе
Россия приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского.
ТАСС 05:52
Транспорт
Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки
RT на русском 04:55
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 вчера в 00:19
Шоу-бизнес
Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном
16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Политика
Горбачев заявил об отсутствии сожалений из-за перестройки
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке.
Известия 05:23
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
РИА Новости 01:52
Экономика
В России стали пить меньше пива
Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
Ведомости 03:29
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
HotMurom.ru 06:47
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Футбол
Названы стартовые составы «Рубина» и «Динамо»
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.
ProstoProSport 04:43
Происшествия
В Реутове загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
Общество
Адвокат сообщил, что отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей
Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Авто
Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка
Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
OAnews 05:45
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
Газета.Ru 04:54
Футбол
«Текстильщик» обыграл «Краснодар-2»
Ивановский «Текстильщик» провел матч 22-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.
IvanovoNews 06:52
Происшествия
Таксисты забили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде
Вечером 7 ноября в Советском районе Нижнего Новгорода таксисты забили до смерти мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Московский Комсомолец вчера в 03:18
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта.
РБК 07 ноября в 12:03