Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский перечислил изобретения украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его соотечественники создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений. Об этом он заявил в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме.
Читать в источнике
Комментировать663

Подробнее о событии

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

РБКвчера в 21:48

Зеленский заявил, что «украинцы подарили человечеству вертолет, ракеты и рентген»

Комсомольская правда01:02

Зеленский похвастался изобретениями украинцев — вертолетом, искусственным спутником Земли и WhatsApp

URA.Ruвчера в 22:47

Зеленский: Украинцы подарили человечеству вертолет и спутник

Российская газетавчера в 22:29

Зеленского высмеяли за слова об изобретениях украинцев

Взгляд.ру06:45

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

РИА Новостивчера в 20:07

Зеленский рассказал о вкладе украинцев в достижения человечества

Rambler News Serviceвчера в 04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Происшествия

Преподаватель СПбГУ даёт признательные показания об убийстве студентки

Как стало известно 78.ru, в настоящий момент 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов даёт признательные показания.
78.ru 06:17
Политика

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Армия и оружие

Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу

Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия 05:42
Фигурное катание

Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае

Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Политика

Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе

Россия приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского.
ТАСС 05:52
Транспорт

Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки

RT на русском 04:55
Технологии

В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей

В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 вчера в 00:19
Шоу-бизнес

Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном

16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Политика

Горбачев заявил об отсутствии сожалений из-за перестройки

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке.
Известия 05:23
Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

РИА Новости 01:52
Экономика

Производители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике

РБК вчера в 21:53
Экономика

В России стали пить меньше пива

Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
Ведомости 03:29
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
HotMurom.ru 06:47
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество

Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Футбол

Названы стартовые составы «Рубина» и «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.
ProstoProSport 04:43
Общество

Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами

Газета.Ru 03:18
Происшествия

В Реутове загорелся мебельный цех

Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
Общество

Адвокат сообщил, что отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей

Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Авто

Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка

Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
OAnews 05:45
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
Газета.Ru 04:54
Футбол

«Текстильщик» обыграл «Краснодар-2»

Ивановский «Текстильщик» провел матч 22-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.
IvanovoNews 06:52
Происшествия

Таксисты забили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде

Вечером 7 ноября в Советском районе Нижнего Новгорода таксисты забили до смерти мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Московский Комсомолец вчера в 03:18
Экономика

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта.
РБК 07 ноября в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное