Политика
RT на русскомЗеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли. Об этом он рассказал в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме.
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Зеленский заявил, что «украинцы подарили человечеству вертолет, ракеты и рентген»
Комсомольская правда01:02
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Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Политика
Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России
Международный суд ООН в Гааге одобрил рассмотрение иска Украины против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает газета «Европейская правда».
Rambler News Service вчера в 11:20
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве студентки
В Петербурге по подозрению в убийстве студентки задержали 63-летнего доцента-преподавателя СПбГУ.
Питерские заметки 07:51
Здоровье
Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов
Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.
Известия 08:29
Авто
В октябре российский авторынок упал на 5,2%
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50
Здоровье
В США назвали виновный в смертях вейперов компонент
Исследователи центра, изучая причины смерти вейперов в Соединенных Штатах, взяли пробу жидкости из легких у 29 больных.
REGNUM вчера в 23:26
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Транспорт
Билеты на поезд в Крым обойдутся по цене авиаперелета
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Футбол
Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
ProstoProSport 07:36
Кино
Появилось видео со съемочной площадки «Ford против Ferrari»
YouTube-канал FilmIsNow Movie Bloopers & Extras опубликовал видео со съемок спортивной драмы "Ford против Ferrari".
Газета.Ru 07 ноября в 04:03
Политика
На Украине предложили отказаться от минских соглашений
Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» призвала украинские власти к расторжению минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 12:37
Армия и оружие
ДНР завершила отвод сил из Петровского
Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
РИА Новости 08:02
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании, якобы произошедшем в 1975 году.
Lenta.ru 03:49
Фигурное катание
Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае
Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
Газета.Ru 05:31
Шоу-бизнес
Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном
16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Игры
Red Dead Redemption 2 на PC получила 3,7 балла на Metacritic
Пользователи Metacritic оценили PC-версию Red Dead Redemption 2 в 3,7 балла. Своим мнением об игре поделились 346 человек.
Cyber.sports.ru 06 ноября в 08:48
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО
Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
REGNUM вчера в 01:45