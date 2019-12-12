Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время". По его словам, первой их них является мир и "возвращение Украине территорий и наших людей".
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Президент Украины Владимир Зеленский в колонке для спецвыпуска журнала "Новое время
" заявил, что "формула будущего" страны включает пять условий, главное из которых - достижение мира.
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