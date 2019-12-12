с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время". По его словам, первой их них является мир и "возвращение Украине территорий и наших людей".

Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Культура Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.

Политика Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину Журналисты российского телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну после приглашения президента Владимира Зеленского в адрес СМИ из РФ, озвученного на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Общество В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.

Кино Киностудия, отвечавшая за редизайн Соника в экранизации, закрылась На пике в компании работало более 800 художников, но в последнее время дела шли неважно, хотя другие офисы студии, в том числе в Лондоне, Париже и Монреале, продолжат свою работу.

Футбол Три экс-футболиста получили сроки за изнасилование несовершеннолетней Бывшие игроки "Арандины" (клуб четвертого дивизиона чемпионата Испании) Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво были приговорены к 38 годам тюрьмы каждый за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году.

Общество ГД разрешила возврат части страховки при досрочном погашении кредита Госдума приняла закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребкредита без страховки по увеличенной процентной ставке.

Политика Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.

Политика Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.

Экономика Госдума повысила МРОТ на 850 рублей С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.

Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.