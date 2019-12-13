Политика
Газета.RuЗеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время". По его словам, первой их них является мир и "возвращение Украине территорий и наших людей".
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в колонке для спецвыпуска журнала "Новое время" заявил, что "формула будущего" страны включает пять условий, главное из которых - достижение мира.Инфорос08:23
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