Политика

ИА НовороссияИА НовороссияЗеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле

Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
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