Политика
ИА НовороссияЗеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
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Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
Общество
ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны
"При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.
Теннис
Медведев не испытал проблем во втором круге Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро во втором круге Australian Open.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Футбол
Руководство «Зенита» приняло решение продлить контракт с Семаком
По словам председателя совета директоров петербургского клуба, руководство команды полностью доверяет Семаку как специалисту.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова впервые после скандала заговорила об Этери Тутберидзе
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
Российский актер Данила Перов ушел из жизни
Причина смерти артиста не называется. Данила Юрьевич Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ.
Общество
В ВОЗ сочли преждевременным объявление ЧС из-за нового коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Локомотив», ярославцы потерпели 4-е поражение подряд
ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). Самым результативным игроком встречи стал нападающий москвичей Максим Шалунов (2+0).
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его
Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Происшествия
Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко
Краснодарский краевой суд отказался сократить срок ареста российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко.
Происшествия
Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе
В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Игры
Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx
Долгожданная компьютерная игра Half-Life: Alyx практически готова, заявила компания Valve 23 января через аккаунт на сайте Reddit.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Общество
В Китае из-за коронавируса закрыли второй город
Вслед за городом Ухань, где располагается эпицентр вспышки короновируса нового типа, власти Китая приняли решение закрыть город Хуанган в провинции Хубэй, население которого составляет около восьми миллионов человек.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Игры
Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины
Футбол
«Локомотив» проиграл четвертой команде чемпионата Хорватии
"Локомотив" в товарищеском матче на сборе в Испании уступил "Осиеку" (0:2). Команда занимает четвертое место в чемпионате Хорватии.