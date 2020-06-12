Коронавирус
Российская газетаЗеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги
Президент Украины Владимир Зеленский перешел "на особый режим работы" после того, как у его жены Елены в пятницу был выявлен COVID-19, заявили в офисе главы Незалежной.
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Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения жены коронавирусом
Московский Комсомолец13:21
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Армия и оружие
Украина произведет 2,5 тысячи ракет, которыми пыталась пугать Россию
В мае Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
РЕН ТВ 18:12
Экономика
Банки приступили к повышению лимита операций MasterCard без PIN-кода
Банки начали повышать порог операций по картам MasterCard, для которых не требуется ввод PIN-кода.
Известия 10 июня в 11:00
Происшествия
В Казани произошел взрыв в газохранилище
В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Космос
Роскосмос запланировал 26 пусков ракет до июля 2021 года
Алексей Филиппов / РИА Роскосмос запланировал осуществить 26 пусков ракет-носителей до июля будущего года.
РЕН ТВ 18:25
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 02:53
Наука
Найдена новая угроза коронавируса для организма человека
Авторы работы считают, что болезнь может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы.
Lenta.ru 13:13
Армия и оружие
Армия Грузии закупила винтовки на деньги США
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что армия страны берет на вооружение винтовку М4.
Вестник Кавказа 09:50
Армия и оружие
В США озвучили количество остающихся в Германии американских военных
RuNews24.ru 09:55
Авто
Peugeot 308 получил незначительное обновление
Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.
CarsWeek.ru вчера в 03:16
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ вчера в 13:37
Общество
Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
RT на русском 07:59
Политика
Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс 15:13
Экономика
В «Новатэк» сообщили, что «Арктик СПГ - 2» будет завершен в срок
Общий прогресс реализации проекта составляет 19%, сообщает "Новатэк" по итогам рабочей встречи глав компаний-акционеров.
ТАСС 09:20
Гаджеты
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K
Сегодня в центре внимания будет старший Intel Core i7-10700K, мы его сравним с флагманом прошлого года в лице Intel Core i9-9900K.
Megaobzor.com вчера в 08:41
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков
Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
Коммерсантъ 14:52
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Общество
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM 07:59
Общество
Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса
Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
Футбол
Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
Наука
Ученые определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Ученые-археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын.
Evo-rus.com 10 июня в 02:15
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
Политика
Международный уголовный суд отреагировал на санкции США
В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ вчера в 19:25