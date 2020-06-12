Президент Украины Владимир Зеленский перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в офисе главы государства.

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

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