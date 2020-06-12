Коронавирус

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Президент Украины Владимир Зеленский перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в офисе главы государства.
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Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

РБК14:20

Зеленскому придумали особый режим работы

Вести.Ru14:17

Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения жены коронавирусом

Московский Комсомолец13:21

Зеленский перейдёт на особый режим работы

RT на русском13:35

Зеленский будет работать в особом режиме из-за коронавируса у его жены

Газета.Ru13:31

Зеленский перейдет на особый режим работы из-за коронавируса у жены

РИА Новости13:50

Зеленский переходит на особый режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены

ТАСС13:16
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Происшествия

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Вести.Ru 15:10
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Lenta.ru 15:51
Политика

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Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах.
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

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РИА Новости вчера в 05:55
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Спорт

ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
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Авто

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Футбол

Ювентус — Милан 0:0 (2-й тайм)

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти в первом тайме ответного матча 1/2 Кубка Италии по футболу с «Миланом».
RT на русском 15:53
Политика

Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru вчера в 10:12
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
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Общество

Мурашко заявил, что в России появится несколько вакцин от коронавируса

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться несколько вакцин от коронавирусной инфекции.
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Общество

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Политика

Трамп заявил, что признает поражение при проигрыше на выборах

Глава США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если проиграет на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 15:33
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Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
Известия 11:24
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Происшествия

6-летнего мальчика унесло течением Дона в Липецкой области

В Задонске мальчика в круге унесло течением реки, к счастью спасатели предотвратили развитие неблагоприятных событий, сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26
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Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Общество

В ВОЗ заявили об отсутствии единства в мире перед лицом пандемии

Глава ВОЗ добавил, что победы над нынешней болезнью можно добиться только в условиях «единства и солидарности», передает ТАСС.
Вечерняя Москва 15:16
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Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
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Шоу-бизнес

Анастасия Костенко вместе с детьми переезжает в Казань

Любимый выбрал нам пристанище и уже через несколько дней я с доченьками перееду к нему.
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Общество

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Политика

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Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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Названы признаки второй волны коронавируса

Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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