Коронавирус

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Президент Украины Владимир Зеленский перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в офисе главы государства.
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Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

РБК14:20

Зеленскому придумали особый режим работы

Вести.Ru14:17

Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения жены коронавирусом

Московский Комсомолец13:21

Зеленский перейдёт на особый режим работы

RT на русском13:35

Зеленский будет работать в особом режиме из-за коронавируса у его жены

Газета.Ru13:31

Зеленский перейдет на особый режим работы из-за коронавируса у жены

РИА Новости13:50

Зеленский переходит на особый режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены

ТАСС13:16
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Группа японских ученых из Университета Тохоку доказала, что предпосылки для возникновения жизни на Земле могли появиться в результате падения на планету астероида.
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По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Затопленный рудник "Мир" в Якутии не представляет никакой угрозы здоровью жителей города Мирный, а "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
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Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
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Финансы

«Снижение вполне прогнозируемое». На рынках фиксируются колебания

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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