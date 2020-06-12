Коронавирус
ИзвестияЗеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
Президент Украины Владимир Зеленский перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в офисе главы государства.
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Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения жены коронавирусом
Московский Комсомолец13:21
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Экономисты назвали четыре способа увеличить пенсию
Третьим способом увеличить свою пенсию называется вклад в Гарантированный пенсионный план.
ФАН 16:13
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В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
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Новая экранизация манги «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году.
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Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
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Общество
«Победа» объявила распродажу билетов на июль
Представитель «Победы» рассказал РБК, что цена билетов в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года. Распродажа пройдет с 12 по 18 июня.
Полит.ру 10:47
Общество
СМИ: игровое направление Warner Bros. хотят продать за 4 млрд долларов
Авторитетное издание CNBC сообщает, что конгломерат AT&T обдумывает продажу игрового направления Warner Bros. за 4 млрд долларов.
Игромания.ру 16:39
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
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Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
Неожиданно для всех Кети назвала неожиданный факт о коллеге. Топурия назвала ее Светланой Лободадзе.
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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
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Британский ВВП сократился в апреле на рекордные 20,4%
Падение ВВП Великобритании в апреле составило рекордные 20,4% на фоне карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС 05:43
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Hitman: Absolution раздают бесплатно
Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman.
Evo-rus.com 12:41
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Армия и оружие
В США озвучили количество остающихся в Германии американских военных
RuNews24.ru 09:55
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Валенсия — Леванте 0:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 08:46
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Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон
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Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
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Samsung готовит «облегченную» версию флагмана Galaxy S20
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Футбол
Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
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Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Политика
ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
ТАСС вчера в 13:11
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«Металлург» обменял Каменева в СКА на Прохоркина
Газета.Ru вчера в 12:35
Общество
В ФОМС рассказали о порядке госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали, при каких условиях больного коронавирусом отправляют на стационарное лечение.
News.ru 09:17