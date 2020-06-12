Коронавирус

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Президент Украины Владимир Зеленский перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в офисе главы государства.
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Зеленский будет работать в особом режиме из-за коронавируса у его жены

Газета.Ru13:31

Зеленскому придумали особый режим работы

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Зеленский перейдет на особый режим работы из-за коронавируса у жены

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Зеленский перейдёт на особый режим работы

RT на русском13:35

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

РБК14:20

Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения жены коронавирусом

Московский Комсомолец13:21

Зеленский переходит на особый режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены

ТАСС13:16
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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