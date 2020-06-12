Коронавирус
ИзвестияЗеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
Президент Украины Владимир Зеленский перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в офисе главы государства.
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Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения жены коронавирусом
Московский Комсомолец13:21
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Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
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Происшествия
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту.
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Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами
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Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Общество
В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»
Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
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Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару
Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
Футбол
Невеста Роналду рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом
Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом.
Lenta.ru 13:10
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Политика
Путин впервые принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин принял участие в первой церемонии поднятия российского флага ко Дню России на Поклонной горе в Москве.
Lenta.ru 06:35
Общество
Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль пожаловался президенту России Владимиру Путину на дело калининградских врачей, которых судят за убийство новорожденного.
Lenta.ru 10:21
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Москва 24 вчера в 04:14
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
Происшествия
6-летнего мальчика унесло течением Дона в Липецкой области
В Задонске мальчика в круге унесло течением реки, к счастью спасатели предотвратили развитие неблагоприятных событий, сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области.
Kursk.com 13:10
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
Политика
Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня
Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM 13:03
Происшествия
Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге
В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 08:37
Общество
Вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса
Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна коронавиртуса подходит к концу и завершится в конце июня-начале августа.
АБН 10:38
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги
Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
News.ru 12:43
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
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Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Здоровье
В Армавире закрыли на карантин горбольницу
Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53