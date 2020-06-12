Коронавирус

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Президент Украины Владимир Зеленский перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в офисе главы государства.
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Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

РБК14:20

Зеленскому придумали особый режим работы

Вести.Ru14:17

Зеленский переходит на особый режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены

ТАСС13:16

Зеленский перейдёт на особый режим работы

RT на русском13:35

Зеленский будет работать в особом режиме из-за коронавируса у его жены

Газета.Ru13:31

Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения жены коронавирусом

Московский Комсомолец13:21

Зеленский перейдет на особый режим работы из-за коронавируса у жены

РИА Новости13:38
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
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Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег

Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту.
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Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами

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Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
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Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
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Общество

В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
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Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару

Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
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Футбол

Невеста Роналду рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом.
Lenta.ru 13:10
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Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
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Боксеры Джошуа и Фьюри могут получить по $126 млн за бой

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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

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Политика

Путин впервые принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин принял участие в первой церемонии поднятия российского флага ко Дню России на Поклонной горе в Москве.
Lenta.ru 06:35
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Общество

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль пожаловался президенту России Владимиру Путину на дело калининградских врачей, которых судят за убийство новорожденного.
Lenta.ru 10:21
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Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Москва 24 вчера в 04:14
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Авто

В России стартовало производство новой версии Renault Logan

На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 01:03
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Происшествия

6-летнего мальчика унесло течением Дона в Липецкой области

В Задонске мальчика в круге унесло течением реки, к счастью спасатели предотвратили развитие неблагоприятных событий, сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области.
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Происшествия

В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
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Политика

Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня

Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
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Происшествия

Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге

В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
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Общество

Вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна коронавиртуса подходит к концу и завершится в конце июня-начале августа.
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги

Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
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Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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В Армавире закрыли на карантин горбольницу

Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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