Президент Украины Владимир Зеленский перешел на удаленный режим работы из-за обнаружения коронавируса у его жены Елены. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в офисе главы государства.

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Происшествия Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту. 2

Политика Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка» Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка. 42

Общество Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ. 16

Общество В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка» Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель. 6

Происшествия Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи. 563

Общество Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль пожаловался президенту России Владимиру Путину на дело калининградских врачей, которых судят за убийство новорожденного. 176

Происшествия 6-летнего мальчика унесло течением Дона в Липецкой области В Задонске мальчика в круге унесло течением реки, к счастью спасатели предотвратили развитие неблагоприятных событий, сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области. 4

Происшествия В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем. 2K

Общество Вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна коронавиртуса подходит к концу и завершится в конце июня-начале августа. 6

Происшествия На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 866

Политика Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 658