Политика

РБКРБКЗеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Как сообщает
 газета "Украинская правда", президент Украины Владимир Зеленский озвучил подробности своей беседы на полях ГА ООН в Нью-Йорке с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Московский Комсомолец20:20

Подробнее о событии

Зеленский озвучил подробности своего разговора с Лавровым

Московский Комсомолец20:20

Зеленский рассказал о своём разговоре с Лавровым на полях ГА ООН

RT на русском21:26

Зеленский рассказал, о чём говорил с Лавровым в Нью-Йорке

Life.ru20:46

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым в Нью-Йорке

Ведомости21:28

Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым

РИА Новости20:19

Зеленский раскрыл детали краткого разговора с Лавровым на ГА ООН

РЕН ТВ19:49

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

РБК19:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Общество

Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе

REGNUM 13:13
Происшествия

Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле

При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Известия 08:02
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 06:18
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Футбол

Россия проиграла Самоа на Кубке мира по регби

Metaratings вчера в 08:45
Происшествия

Пожар на российском траулере в Норвегии локализован

Известия 07:59
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Космос

Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Гаджеты

Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран

Вести.Хайтек 03:38
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Финансы

Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор

В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Технологии

Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

Взгляд.ру 15:01
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Здоровье

На развитие распространенного рака влияют привычки

Физические упражнения очень полезны – по мнению медиков, каждый восьмой случай рака можно было бы предотвратить, если бы представительницы прекрасного пола уделяли внимание спорту.
Утро.ru 15:02
Шоу-бизнес

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом

Артистка Ия Нинидзе прокомментировала романтические отношения между своей дочерью, 28-летней актрисой Нино Нинидзе и 47-летним актёром Максимом Виторганом.
Аргументы недели 09:39
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем

Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru 06:42
Политика

Путин заявил о поддержке легитимных властей Венесуэлы

Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента.
News.ru 05:35
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Технологии

Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Армия и оружие

СБУ сообщила, что похитила жителя ЛНР

«Задержан житель Луганской области, который в составе террористических группировок так называемой ЛНР на протяжении 2014–2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО»,цитирует ТАСС заявление украинской спецслужбы.
Военное дело 13:42
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Авто

Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей

Автоновости дня вчера в 01:25
Кино

В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Общество

Чайка: проблема лесных пожаров остаётся «крайне острой»

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на совещании в Красноярске 25 сентября назвал проблему лесных пожаров «крайне острой».
REGNUM 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное