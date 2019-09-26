с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.

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