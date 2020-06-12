Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины. Об этом сообщил 12 июня президент страны Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter. По его словам, данную инициативу Киева уже поддержал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

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