Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.

Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня

Политика ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша. 276

Происшествия Пожар на газопроводе в Омске потушили Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная. 47

Общество Путин вручил медали «Герой Труда» Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве. 733

Здоровье Врач Гальперин оценил данные о новом симптоме коронавируса Руководитель «Лиги защиты врачей», физиотерапевт Семен Гальперин скептически отнесся к выводам ливерпульских специалистов, которые назвали новый симптом коронавирусной инфекции. 522

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Культура Key Buyers Event: Итоги четвертого дня Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.

Здоровье Минздрав: Коронавирус еще не побежден Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России стало меньше, но все же риски инфицирования сохраняются. 141

Авто АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus. 73

Здоровье Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 718

Кино Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС. 3

Происшествия Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области умерло 39 пациентов с коронавирусом Выздоровело, конечно же, существенно больше людей.

Происшествия Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.