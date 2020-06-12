Политика
RT на русскомЗеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
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Политика
ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша.
Известия 01:12
Происшествия
Пожар на газопроводе в Омске потушили
Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная.
РИА Новости 12:46
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
Известия 23:37
Шоу-бизнес
Андрей Норкин заявил о возвращении на телевидение
VSE42.RU вчера в 04:33
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 20:29
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском 06:32
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Наука
Ученые заметили, что данные о количестве песка на Земле неверны
Evo-rus.com 14:11
Здоровье
Врач Гальперин оценил данные о новом симптоме коронавируса
Руководитель «Лиги защиты врачей», физиотерапевт Семен Гальперин скептически отнесся к выводам ливерпульских специалистов, которые назвали новый симптом коронавирусной инфекции.
ФАН 13:14
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Культура
Key Buyers Event: Итоги четвертого дня
Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.
MovieStart вчера в 19:17
Здоровье
Минздрав: Коронавирус еще не побежден
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России стало меньше, но все же риски инфицирования сохраняются.
Комсомольская правда 13:29
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости 21:10
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus
Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru 09 июня в 23:36
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ вчера в 13:37
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском вчера в 02:45
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Кино
Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят
Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС.
МИР 24 16:05
Происшествия
Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области
В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области умерло 39 пациентов с коронавирусом Выздоровело, конечно же, существенно больше людей.
КП - Иркутск 23:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу
Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру 04:00
Спорт
Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века
Чемпионат вчера в 09:54
Происшествия
Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы
Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.
REGNUM 23:32
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:08
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11