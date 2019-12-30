Политика

Expert.ruExpert.ruЗеленский поблагодарил Путина, Меркель и Макрона

В общей сложности по словам Зеленского было освобожден 81 человек. «76 человек находятся на украинской территории, а шестеро остались на временно оккупированных территориях», – сообщил Зеленский. Напомним, первый обмен пленными прошел в Донбассе накануне 29 декабря.
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