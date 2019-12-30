Политика
Expert.ruЗеленский поблагодарил Путина, Меркель и Макрона
В общей сложности по словам Зеленского было освобожден 81 человек. «76 человек находятся на украинской территории, а шестеро остались на временно оккупированных территориях», – сообщил Зеленский. Напомним, первый обмен пленными прошел в Донбассе накануне 29 декабря.
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Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» после процедуры обмена в Донбассе
Интерфаксвчера в 17:30
«Первая часть нормандских договоренностей выполнена» — Зеленский об обмене пленными
Телеканал 360°вчера в 16:11
Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» после обмена пленными
Российская газетавчера в 16:07
Зеленский заявил о выполнении первой части парижских договоренностей «нормандской четверки»
Коммерсантъвчера в 15:32
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