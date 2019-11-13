Политика
REGNUMЗеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли. Соответствующее видео появилось 13 ноября на официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook.
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«Это дно» — неадекватный Зеленский поблагодарил нардепов за голосование по рынку земли
Rusvesna.suвчера в 15:12
«Опять Зеля под кайфом»: В Сети появилось видео со «странным» президентом Украины
Царьградвчера в 17:45
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Происшествия
Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники
Искать девочку 2013 года рождения, пропавшую 12 ноября на севере Крыма, помогут беспилотники.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Общество
Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем
Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30.
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Футбол
Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Здоровье
Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии
Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.
Хоккей
Кузнецов забил победный буллит в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
В серии послематчевых буллитов успешнее оказались игроки «Вашингтона», победный точный бросок сделал россиянин Евгений Кузнецов.