Политика

REGNUMREGNUMЗеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли. Соответствующее видео появилось 13 ноября на официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook.
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Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Piter.tv01:02

Зеленский поблагодарил Раду за «отмену рабства»

News.ru00:56

«Это дно» — неадекватный Зеленский поблагодарил нардепов за голосование по рынку земли

Rusvesna.suвчера в 15:12

«Опять Зеля под кайфом»: В Сети появилось видео со «странным» президентом Украины

Царьградвчера в 17:45

Зеленский шепотом поблагодарил нардепов за голосование о рынке земли

РЕН ТВвчера в 21:02

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

REGNUMвчера в 15:10

Вопрос о земле. Политическая составляющая в Украине

Украина.рувчера в 09:25
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Происшествия

В колледже Благовещенска произошла стрельба

Lenta.ru вчера в 21:30
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия вчера в 20:24
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Политика

В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга

В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Общество

В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами

Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Армия и оружие

Российские вертолеты перебросили на новую базу на севере Сирии

РБК 02:00
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Происшествия

Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники

Искать девочку 2013 года рождения, пропавшую 12 ноября на севере Крыма, помогут беспилотники.
REGNUM вчера в 23:37
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Общество

Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings 12 ноября в 13:33
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем

Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30.
Motor вчера в 08:11
Общество

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Футбол

Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Здоровье

Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии

Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.
РИА Новости 01:18
Хоккей

Кузнецов забил победный буллит в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»

В серии послематчевых буллитов успешнее оказались игроки «Вашингтона», победный точный бросок сделал россиянин Евгений Кузнецов.
Нева Спорт 00:40
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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