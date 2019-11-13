Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли. Соответствующее видео появилось 13 ноября на официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook.

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

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