Политика

Вести.RuВести.RuОбмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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