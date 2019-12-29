Политика
Вести.RuОбмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Общество
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Футбол
Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Технологии
Sony PlayStation 5 получит уникальный геймпад
Уже в скором времени рынок консолей пополнится девайсами нового поколения, например, Sony PlayStation 5. Японская игровая приставка, безусловно, будет обладать массой различных особенностей, но одно свойство является революционным, ведь ранее оно не встречалось в подобных устройствах.
Политика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Гаджеты
И золото, и платина: SK Hynix готовит NVMe SSD на 128-слойной 3D NAND
Южнокорейская компания SK Hynix десятилетиями поставляла компоненты для выпуска SSD сторонним производителям накопителей.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Футбол
France Football представил символическую сборную десятилетия
Авторитетное французское издание France Football представило символическую сборную из лучших игроков мира последнего десятилетия.
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Происшествия
Экс-сотрудников спецслужб арестовали по делу об убийствах в Москве
Троих фигурантов дела об убийствах в Москве в 2008 и 2012 годах арестовали.
Общество
Михаил Боярский снова нарушил правила парковки
Mercedes Михаила Боярского снова застукали в неподходящем для парковки месте в центре Петербурга.
Единоборства
Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом
В четверг Емельяненко принял вызов Кадырова, предложив главе Чечни выбрать правила и место проведения боя.
Авто
Электрический седан Xpeng P7 стартовал на рынке Китая
На рынок Китая вышел электрический седан Xpeng P7, оснащенный оборудованием для автономного вождения.
Футбол
«Рома» сменит владельца в ближайшие часы
В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
Финансы
Нацбанк Украины за неделю купил валюту на рекордную сумму
Национальный банк Украины за последнюю неделю выкупил более 1,5 миллиарда долларов с межбанковского валютного рынка, что является рекордным показателем, сообщает издание "Громадское" со ссылкой на данные НБУ.
Происшествия
В страшной аварии на КАД погиб водитель иномарки
На внутреннем кольце КАД оборвалась жизнь 30-летнего водителя, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Армия и оружие