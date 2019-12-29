Политика

REGNUMREGNUMЗеленский поблагодарил за содействие лидеров «нормандской четвёрки»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран «нормандской четвёрки» за содействие в обмене пленными между Украиной и Донбассом. Об этом он написал 30 декабря на своём telegram-канале.
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