Политика
REGNUMЗеленский поблагодарил за содействие лидеров «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран «нормандской четвёрки» за содействие в обмене пленными между Украиной и Донбассом. Об этом он написал 30 декабря на своём telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Первая часть нормандских договоренностей выполнена» — Зеленский об обмене пленными
Телеканал 360°вчера в 16:11
Зеленский заявил о выполнении первой части парижских договоренностей «нормандской четверки»
Коммерсантъвчера в 15:32
Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» после процедуры обмена в Донбассе
Интерфаксвчера в 17:30
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
Здоровье
Названо главное условие для похудения
Нарушение сна обращает процесс обмена веществ вспять, в итоге даже самая усиленная тренировка и правильное питание оказываются бессильными, отметила Ваулина.
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Политика
Госдепартамент США дал шанс достроить «Северный поток-2»
Как писал Sputnik Эстония, работы по строительству газопровода "Северный поток-2" были остановлены после вступления в силу оборонного бюджета США на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Алжир показал покупаемые у России истребители Су-57 и Су-35
Следует уточнить, что сутками ранее стало известно о том, что Алжир приобрёл у России 42 боевых самолёта, включая истребители Су-32, Су-35 и Су-57, однако, данные о заключённом контракте являются весьма противоречивыми, в частности, по одним сведениям, общая сумма составили порядка 6 млрд. долларов, а по другим – порядка 4-4,5 млрд. долларов.
Шоу-бизнес
Андрей Разин пообещал засудить Андрея Малахова
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Общество
В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название
Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Общество
В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам
В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
Музыка
Валерий Сюткин выпустил клип об ушедших в 2019 году звездах
Сама композиция была написана годом ранее Валерий Сюткин на своей странице в Instagram опубликовал клип на песню "Время не проведешь".
Политика
На какие проекты в РФ американский фонд потратил около $1 млн в 2019 году
В 2019 году американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) выделил около $1 млн на проекты в России.
Общество
В Британии мужчина-трансгендер родил ребенка от женщины-трансгендера
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Космос
SpaceX планирует рекордное количество запусков в 2020 году
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов
Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.
Общество
Эрдоган первым проехался за рулем турецкого автомобиля
Происшествия
Пропавших на снегоходе туристов разыскивают в Свердловской области
Спорт
«Нас хотят убить или отравить». Разоблачившая допинг в России семья показала, как живет в США: фото
Хоккей
Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ
Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.