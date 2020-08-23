Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссии нужно провести новые выборы президента, чтобы прекратить беспорядки и устранить поводы для давления на Минск со стороны Евросоюза и США.В источнике
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Московский Комсомолец21:44