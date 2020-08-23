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Газета.Ru
Газета.Ru

Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссии нужно провести новые выборы президента, чтобы прекратить беспорядки и устранить поводы для давления на Минск со стороны Евросоюза и США.В источнике
С чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил
, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии

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Зеленский рассказал, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы

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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

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За прошедшие сутки в Алтайском крае у 73 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 166 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, во всех 5 летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.comвчера в 02:40
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WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

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РИА Новости00:50
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