Политика
РИА НовостиЗеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране. Ранее в пятницу кабинет министров Украины на заседании в пятницу запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
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Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Гаджеты
Apple объявила размер вознаграждений за взлом iPhone
Минимальный размер вознаграждения составляет $25 тысяч, максимальный — $1 млн.
Политика
WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине
Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Политика
Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Авто
Опубликованы фото новой «буханки» УАЗа
На предприятии работают над проектом нового внедорожника, названного в сети «Русский Прадо».
Происшествия
Посетитель бара в Екатеринбурге открыл стрельбу
В Екатеринбурге в баре «Огонек» посетитель открыл стрельбу после ссоры с охранником.
Наука
В продаже скоро появится лекарство от волчанки
Как сообщает ToDay News Ufa источник EurekAlert, ученые провели трехлетнее клиническое исследование, в которых участвовало 362 пациента (возраст от 18 до 70 лет), больных тяжелой и средней степени волчанкой.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Культура
Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Общество
В Колумбии запретили сервис такси Uber
Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Президент РФ Владимир Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике русские территории, сообщает Lenta.ru по словам главы государства в ходе большой пресс-конференции.
Шоу-бизнес
«Потапу все завидуют»: Каменских развлеклась на качелях нагишом
Сексуальная фотосессия без одежды проходила на качелях. Пышные ягодицы на подписчиков Каменских произвели впечатление.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Политика
Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
Водитель бензовоза в Кузбассе сгорел после столкновения с мазутовозом
Бензовоз и мазутовоз столкнулись в Топкинском районе Кемеровской области на федеральной трассе Р-255.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.