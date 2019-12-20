Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране. Ранее в пятницу кабинет министров Украины на заседании в пятницу запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
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Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

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