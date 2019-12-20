Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 20 декабря, на своей странице Facebook.
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Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

РИА Новости07:50

Зеленский «объявил войну» незаконному игорному бизнесу

ТАСС08:44

Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

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«Мы знаем, кто за этим стоит»: Зеленский о провале по игорному бизнесу

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Владимир Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Говорит Москва07:51

Зеленский потребовал закрыть все игорные залы на Украине

SM News07:58

«Что же, давайте по-другому». На Украине закрыли все игорные залы

BFM.ru18:06
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Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости 12:10
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Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России.
ТАСС 20:09
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Завтра, 21 декабря, «Манчестер Сити» и «Лестер» сыграют в матче 18-го тура АПЛ.
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Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
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В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
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Появились фотографии автомобиля Kia с новым логотипом

Компания Kia начала устанавливать шильдики с новым логотипом на серийные модели – они появились на руле и капоте.
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Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
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Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
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Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости 21:24
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Экономика

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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская похудела на 14 килограммов после расставания с мужем

Сама Лолита ни о чем не жалеет и старается не следить за дальнейшей жизнью экс-супруга Дмитрия Иванова.
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Происшествия

Станции московского метро проверяют после анонимных угроз

Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 10:47
Происшествия

Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне

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Кемеровский губернатор наградил жену медалью «За служение Кузбассу»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил свою жену Анну Цивилеву медалью «За служение Кузбассу».
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Общество

В Колумбии запретили работать Uber

Согласно опубликованному заявлению Uber предписывается «немедленно» прекратить оказание услуг перевозчика.
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Опубликованы фото новой «буханки» УАЗа

На предприятии работают над проектом нового внедорожника, названного в сети «Русский Прадо».
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«Оборотни»-охотники оказались героями древнейшей живописи

В 2014 и 2018 годах в пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Юго-Восточная Азия) обнаружили наскальную живопись, возраст которой – более 40 тысяч лет.
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Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд

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Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы

Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
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Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
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Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
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Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Политика

Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Национальная служба новостей вчера в 17:13
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В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

РИА Новости 10:46
Политика

Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
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Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

ТАСС 14:01
Общество

В Омской области могут начать выдавать ипотеку под 2%

Александр Бурков, губернатор Омской области:— В Омской области принимаются меры государственной поддержки для улучшения демографической ситуации, но если будет принято решение о том, чтобы опыт Дальнего Востока переносить на регионы Сибири, то Омская область готова выступить как пилотный регион.
Om1.ru вчера в 21:15
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«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке

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