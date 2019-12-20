Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 20 декабря, на своей странице Facebook.
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Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

РИА Новости07:50

Зеленский «объявил войну» незаконному игорному бизнесу

ТАСС08:44

Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

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«Мы знаем, кто за этим стоит»: Зеленский о провале по игорному бизнесу

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Владимир Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

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Зеленский потребовал закрыть все игорные залы на Украине

SM News07:58

«Что же, давайте по-другому». На Украине закрыли все игорные залы

BFM.ru18:06
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Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
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Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России

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Президент федерации футбола Мордовии погиб

Президент федерации футбола Мордовии погиб в ДТП.
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По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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Политика

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Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Lenta.ru вчера в 06:47
Происшествия

Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии

REGNUM 18 декабря в 06:36
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Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
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Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
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Газета.Ru 14:22
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Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
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Роналду отличился за «Ювентус» в пятом матче подряд

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Нефть торгуется по цене $66 за баррель

Мировые цены на нефть 20 декабря испытывают коррекцию после роста Brent до отметки $67 за баррель в ходе предыдущей торговой сессии.
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Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
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