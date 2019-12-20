Политика
ИзвестияЗеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 20 декабря, на своей странице Facebook.
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Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря оборонный бюджет на 2020 год, передает телеканал Fox News.
Футбол
Президент федерации футбола Мордовии погиб
Президент федерации футбола Мордовии погиб в ДТП.
Происшествия
В квартире стрелявшего на Лубянке проходят обыски
Сoтрудники прaвoохранительных оргaнов прoводят обыски в квартире мужчины, который устроил cтрельбу на Большой Лубянке вечером 19 декабря.
Общество
Стала известна причина задержания в аэропорту Домодедово 40 израильтян
Стала известна причина задержания более 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Футбол
«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Происшествия
Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии
Технологии
Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
Происшествия
Восемь автомобилей столкнулись в Воронежской области, пострадавших нет
Авария произошла в 20:25 в Верхнемамонском районе на 707-ом км автодороги М-4.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Космос
Эфиопия запустила космический спутник
Первый спутник Эфиопии был запущен в космос 20 декабря 2019 года, сообщает AFP.
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах
Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Регина Дубовицкая поделилась самым личным»
Узнать, какую тайну скрывает Регина Дубовицкая даже от самых близких людей, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.
Футбол
Украинский футболист Артём Беседин попался на допинге
Футбол
Роналду отличился за «Ювентус» в пятом матче подряд
Энергетика
Нефть торгуется по цене $66 за баррель
Мировые цены на нефть 20 декабря испытывают коррекцию после роста Brent до отметки $67 за баррель в ходе предыдущей торговой сессии.
Общество
Более 400 тыс. человек перевезут за счет субсидий в 2020 году
Российские авиакомпании перевезут более 427 тыс. пассажиров по программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в гостях проиграла «Хоффенхайму»
«Хоффенхайм» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Авто
Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.