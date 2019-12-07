Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".

Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже

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