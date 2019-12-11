Экономика

REGNUMREGNUMЗеленский подписал бюджет Украины на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год. Об этом 11 декабря сообщает сайт украинской Верховной рады. «Возвращено с подписью президента», — говорится в уведомлении, относящемуся к ранее принятому Радой закону о государственном бюджете страны.
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Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

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