Экономика
REGNUMЗеленский подписал бюджет Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год. Об этом 11 декабря сообщает сайт украинской Верховной рады. «Возвращено с подписью президента», — говорится в уведомлении, относящемуся к ранее принятому Радой закону о государственном бюджете страны.
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Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Авто
Беспилотники на дорогах. Финал конкурса Up Great прошел под Дмитровом
Шоу-бизнес
Дочь Тимати стала копией Алёны Шишковой, примерив парик
Алиса Юнусова — дочь рэпера Тимати — решила представить себя взрослой и максимально похожей на маму — модель Алёну Шишкову.
Футбол
Гаттузо заменит Анчелотти в «Наполи»
Место Анчелотти у руля «Наполи» займёт бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, сообщает Sky Sport Italia.
Шоу-бизнес
Дима Билан спел дуэтом со своей младшей сестрой
Билан спел не один, а вместе со своей родной младшей сестрой Анной. Ей 24 года и она тоже связала свою жизнь с музыкой.
Футбол
«Шахтер» - «Аталанта»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" пропускал в каждом матче.
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Футбол
Инфантино о закрытой Суперлиге: «ФИФА не поддерживает ни один проект»
Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Футбол
Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке в Испании
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Футбол
Шамиль Газизов: «Футбол для меня не игра. Это бизнес»
«Уфу» неспроста называют российским «Порту» или «Аяксом», так как каждый год клубу удается провернуть несколько крупных сделок с хорошей прибылью.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить свои Олимпийские игры
Россия может организовать спортивные соревнования не хуже Олимпиады. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
Тройку лидеров замыкает Hyundai с показателем в 16314 автомобилей. Эти три марки составляют 40 процентов от общего авторынка в России.
Происшествия
В Нью-Джерси произошла стрельба, есть погибшие
В результате стрельбы в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 11 декабря сообщает ABC News.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Энергетика
Польша после отказа от российского газа будет закупать его в США и ЕС
Варшава объявила, что будет покупать газ в Норвегии, Евросоюзе, а также в США и Катаре.
Транспорт
Движение по Крымскому мосту могут ограничить
"Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост", - говорится в сообщении.