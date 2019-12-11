Экономика
REGNUMЗеленский подписал бюджет Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год. Об этом 11 декабря сообщает сайт украинской Верховной рады. «Возвращено с подписью президента», — говорится в уведомлении, относящемуся к ранее принятому Радой закону о государственном бюджете страны.
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Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Гаджеты
Дорогой Mac Pro поступит в продажу 10 декабря
Напомним, новое поколение Mac Pro было представлено еще в июне, и тогда было сказано, что компьютер поступит в продажу в декабре, но точной даты презентации озвучено не было.
Культура
Известный журналист Елена Масюк присоединилась к команде RT
Журналист и правозащитник Елена Масюк присоединилась к команде документального телеканала RТД.
Игры
Анонсирован ремейк Resident Evil 3
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Хоккей
Минимальный порог зарплат для клубов КХЛ составит 270 миллионов рублей
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) с сезона-2020/21 введет жесткий "пол" зарплат - порог минимальной суммы зарплатной ведомости для клубов, он будет зафиксирован на отметке 270 миллионов рублей, заявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Интернет
«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play
Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
В Германии скончался Юрий Лужков
Политика
Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский
Кику приедет в Киев для участия в заседании глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) и проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с украинским премьером Алексеем Гончаруком.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Гособвинение попросило приговорить бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга к трём с половиной годам лишения свободы.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы
На прошлой неделе Почуев сообщил, что Соколова направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Политика
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
Политика
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Общество
В Курганской области 31 декабря сделали выходным
Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
Кино
Критики о фильме «Джуманджи: Новый уровень»: то же самое, вид сбоку
Спорт
WADA отстранило Россию от Олимпиад и Чемпионатов мира
Кроме запрета на участие в международных соревнованиях, Россия лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Общество
Сторонника Квачкова приговорили к 17 годам колонии
Второй Западный окружной военный суд приговорил воспитателя кадетского корпуса одной из школ Москвы Бориса Вершинина к 17 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации, передает «Интерфакс».