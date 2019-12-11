Экономика

REGNUMREGNUMЗеленский подписал бюджет Украины на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год. Об этом 11 декабря сообщает сайт украинской Верховной рады. «Возвращено с подписью президента», — говорится в уведомлении, относящемуся к ранее принятому Радой закону о государственном бюджете страны.
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Зеленский утвердил бюджет Украины на 2020 год

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Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 год

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Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

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По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
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Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Кику приедет в Киев для участия в заседании глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) и проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с украинским премьером Алексеем Гончаруком.
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Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

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Гособвинение попросило приговорить бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга к трём с половиной годам лишения свободы.
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Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы

На прошлой неделе Почуев сообщил, что Соколова направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
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Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
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Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

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Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
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Критики о фильме «Джуманджи: Новый уровень»: то же самое, вид сбоку

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WADA отстранило Россию от Олимпиад и Чемпионатов мира

Кроме запрета на участие в международных соревнованиях, Россия лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.
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