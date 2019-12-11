Экономика
REGNUMЗеленский подписал бюджет Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год. Об этом 11 декабря сообщает сайт украинской Верховной рады. «Возвращено с подписью президента», — говорится в уведомлении, относящемуся к ранее принятому Радой закону о государственном бюджете страны.
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Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Экономика
ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Политика
Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным
Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Армия и оружие
ДНР: ВСУ 12 раз за минувшие сутки нарушили перемирие
Представители силовых ведомств Украины 12 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.
Происшествия
Адвокат Соколова заявил о влиянии лекарств на совершение убийства
Адвокат историка-расчленителя Олега Соколова Александр Почуев заявил, что на состояние его подзащитного во время совершения убийства могли оказать влияние лекарства.
Происшествия
Пожар на заводе в Екатеринбурге локализован
Ранее стало известно о пожаре в здании на площади 800 квадратных метров, при котором пострадал один человек.
Технологии
Ученые предупредили землян о появлении гигантских зон смерти
Ученые из Международного союза охраны природы и природных ресурсов опубликовали доклад, в котором говорится о появлении гигантских зон смерти — непригодных для жизни участков Мирового океана.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Технологии
В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Политика
В Киеве оценили срок принятия нового закона об особом статусе Донбасса
Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.
Политика
Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Политика
Сенат США рассмотрит проект, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Авто
Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания
По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont) увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
Авто
В 2021 году появится Lada Granta нового поколения
Известно, что главным инженером проекта новой версии Лады гранты назначен Василий Батищев.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Шоу-бизнес