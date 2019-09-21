Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины. Отмечается, что указ содержит меры, направленные на стимуляцию развития регионов и предотвращение коррупции.

Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста

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