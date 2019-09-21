Политика
RT на русскомЗеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины. Отмечается, что указ содержит меры, направленные на стимуляцию развития регионов и предотвращение коррупции.
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Наука
Google создал самый мощный компьютер в мире
Газета.Ru 05:42
Политика
В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий
Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
Московский Комсомолец 02:30
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Армия и оружие
Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
ТАСС 04:32
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Lenta.ru 19 сентября в 19:36
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Армия и оружие
В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Известия 07:11
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Политика
Путин поздравил президента Армении с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с Днем независимости.
РБК 04:34
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Общество
Эксперт развеял миф о причине появления «пивного живота»
Сомелье Штефан Хилбрандт опроверг мнение о появлении «пивного живота» при частом употреблении пенного напитка.
Известия 04:28
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Происшествия
В Рыбинске многодетной матери изуродовали лицо и убили
Регион online вчера в 10:32
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Единоборства
Усик готовится к дебюту в тяжелом весе вместе с Ковалевым
Украинский боксер Александр Усик тренируется вместе с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
ProstoProSport 06:53
Футбол
«Ювентус» намерен продлить контракт с форвардом Игуаином
Футбольный туринский клуб «Ювентус» собирается предложить своем аргентинскому форварду Гонсало Игуаину новый контракт.
REGNUM 06:08
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью
Ким Кардашьян не побоялась показать свое лицо, пораженное псориазом — хроническим, неинфекционным заболеванием.
Пятый канал 01:25
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Армия и оружие
Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область
Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область.
1743.ru 19 сентября в 23:02
Игры
Стартовала продажа Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite: Легкая консоль Nintendo Switch Lite со встроенными контроллерами специально создана для игры в портативном режиме и представлена в трех цветах: желтый, серый и бирюзовый.
Srnsk вчера в 14:10
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 вчера в 12:35
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46