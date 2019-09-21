Политика
RT на русскомЗеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины. Отмечается, что указ содержит меры, направленные на стимуляцию развития регионов и предотвращение коррупции.
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Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на турнире в Братиславе
Чемпионат 10:55
Политика
Аксенов переизбран главой Крыма на второй срок
Известия 05:45
Здоровье
Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет 03:01
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК 20:20
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 20:11
Политика
Украинская сторона в Минске сорвала согласование «формулы Штайнмайера»
Украинская сторона на переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе сорвала согласование «формулы Штайнмайера».
ИА Новороссия 18 сентября в 10:45
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика
Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс отметил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста.
Ведомости 12:38
Космос
Путину доложили о причинах появления дыры в обшивке «Союза»
Президенту РФ Владимиру Путину доложили результаты расследования Роскосмоса о причинах появления дыры в обшивке корабля «Союз МС-09».
URA.Ru вчера в 05:58
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Здоровье
В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа
В Московской области началась кампания по вакцинации против гриппа, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Мухтасарову.
RT на русском вчера в 16:07
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Lenta.ru вчера в 19:36
Наука
Дешевый препарат против артрита может помочь больным с раком крови
Доступный препарат против заболеваемость артрит может значительно помочь при раке крови, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 18 сентября в 08:11
Шоу-бизнес
Климова показала Порошину в окружении Куценко и Бойко
Екатерина Климова в блоге разместила фотографию, на которой она запечатлена с Марией Порошиной, Ярославом Бойко и Гошей Куценко.
Комсомольская правда 18 сентября в 15:00
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Политика
Киев заявил о недопустимости неподписания контракта по транзиту газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона не допускает вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.
Взгляд.ру вчера в 11:48
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
Шансы завершить прокладку газопровода «Северный поток-2» в срок, к 31 декабря 2019 года, все еще сохраняются, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Newvz.ru 03:09
ЖКХ
Бирюков анонсировал досрочную подачу отопления в соцучреждения Москвы
Подача тепла в социальные учреждения Москвы начнется досрочно. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков в пятницу, 20 сентября.
Известия 08:24
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Газета.Ru 12:52
Армия и оружие
Глава Калининградской области ответил на планы американского генерала
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал главнокомандующему ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяну учить историю и читать книги о России.
URA.Ru 03:43
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Единоборства
Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 10:52
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru 18:09
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Шоу-бизнес
Меган Фокс рассказала, что ее сын любит платья
Американская актриса Меган Фокс сообщила, что ее шестилетний сын Ноа иногда примеряет платья.
МИР 24 09:49