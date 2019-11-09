Политика
КоммерсантъЗеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
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Общество
Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
РИА Новости 11:38
Происшествия
Установлена личность девушки, которую убил петербургский преподаватель
Установлена личность девушки, которую, по предварительной версии, убил петербургский преподаватель.
RZN.info 11:10
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского о создателях первого спутника
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли.
RT на русском 03:42
Политика
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Футбол
Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
ProstoProSport 07:36
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
Футбол
«Спартак» — «Крылья Советов»: Понсе забил на третьей минуте. Онлайн
Прямая трансляция матча 16-го тура РПЛ "Спартак" принимает "Крылья Советов".
Матч ТВ 10:45
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Российская газета 11:30
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Происшествия
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес
Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном
16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Общество
В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви
Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
ТАСС 11:18
Политика
Зеленский поручил разработать стандарт новостей для СМИ
Украинский президент Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить законопроект о требованиях и стандартах новостей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на указ, опубликованный пресс-службой лидера.
Газета.Ru 09:30
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Хоккей
Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru 07 ноября в 21:55
Музыка
Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге
В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
АБН 01:25
Футбол
Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе
На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
Чемпионат 02:00
Политика
МИД надеется на сохранение Ирана без ядерного оружия
Москва рассчитывает, что Иран никогда не будет обладать ядерным потенциалом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на IV Московской конференции по нераспространению.
Российская газета 11:39