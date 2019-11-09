Политика
КоммерсантъЗеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
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Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Гаджеты
WhatsApp неожиданно начал «убивать» смартфоны от Xiaomi и OnePlus
Пользователи гаджетов от Xiaomi и OnePlus начали жаловаться, что из-за мессенджера WhatsApp смартфоны стали разряжаться очень быстро.
Профиль 01:05
Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Авто
Geely представила совершенно новый кроссовер
Китайцы представили совершенно новый кроссовер Geely Icon.
АвтоВзгляд вчера в 06:37
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Происшествия
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Армия и оружие
Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу
Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия 05:42
Политика
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Происшествия
Депутат: «Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу»
Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу, — пишет Василий Кунин.
REGNUM 08:35
Политика
Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России
Около 65 процентов жителей ДНР и ЛНР выступают за присоединение к России, свидетельствует опрос Украинского института будущего, данные которого опубликованы в интернет-издании "Зеркало недели".
Российская газета 09:42
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском 10:31
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Армия и оружие
Пентагон признал отставание США от России в гиперзвуковом оружии
Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил об отставании США от России в разработках гиперзвукового оружия.
Ридус вчера в 02:30
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Общество
Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков
Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.
Известия 06:04
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17