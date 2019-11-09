Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
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Зеленский распорядился укрепить государство

РБК06:57

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Коммерсантъ08:22

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ

Российская газета07:43

Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Телеканал 360°07:45

Зеленский затеял неотложные реформы на Украине

News.ru06:21

Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Национальная служба новостей09:18

Э-малятко и Э-ветеран: Зеленский издал указ о «неотложных мерах по проведению реформ»

Новостной фронт08:11
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
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В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением

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Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
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Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

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Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу

Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
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Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу, — пишет Василий Кунин.
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Около 65 процентов жителей ДНР и ЛНР выступают за присоединение к России, свидетельствует опрос Украинского института будущего, данные которого опубликованы в интернет-издании "Зеркало недели".
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Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Игоря Верника госпитализировали

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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
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В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

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Lenta.ru вчера в 18:24
Армия и оружие

Пентагон признал отставание США от России в гиперзвуковом оружии

Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил об отставании США от России в разработках гиперзвукового оружия.
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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