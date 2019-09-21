Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».

Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике

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