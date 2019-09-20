Политика
РБКЗеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».
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Зеленский поручил кабмину внести в Раду законопроект о легализации игорного бизнеса
Экономика сегодня16:50
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Политика
Зеленский заверил представителей МВФ в приверженности реформам
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ.
ТАСС 14:24
Интернет
В новой тестовой сборке Windows улучшен процесс создания пары Bluetooth
Пожалуй, самым главным и заметным улучшением можно считать более продуманный процесс создания пары Bluetooth.
Anti-Malware.ru 05:13
Религия
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
ТАСС 17:27
Энергетика
Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
RT на русском 06:19
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 12:54
Космос
Астрономы ищут объяснения поведению таинственной звезды Табби
ГЛАС.RU 18 сентября в 08:22
Политика
Трамп проведет встречу с Зеленским на полях ГА ООН
Ведущий брифинга подтвердил, что Трамп собирается провести с Зеленским встречу на полях ГА ООН.
ТАСС 14:46
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 07:57
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна вчера в 23:04
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН вчера в 09:39
Общество
Россияне захотели выселить больных раком детей
Lenta.ru 09:02
Шоу-бизнес
Рэпера Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Создатели реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ работают над новым сезоном проекта.
Bimru.ru 12:42
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ вчера в 07:22
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Происшествия
Боец MMA Дацик заявил, что в него стреляли в Санкт-Петербурге
RT на русском 03:57
Экономика
На развитие городской среды в России заложено более 400 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в федеральный бюджет 2020—2022 годов заложено более 400 млрд рублей на развитие городской среды.
RT на русском 09:01
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала свой новый дом
Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру 07:00
Космос
Morgan Stanley: после запуска Starlink SpaceX будет стоить $120 млрд
Аналитики финансового информационного сервиса CNBC после запуска первой кассеты Starlink оценили SpaceX в $33 млрд.
Хайтек+ 18 сентября в 03:29
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 08:18