Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства». Главные направления распоряжения — продолжение экономических реформ, ускорение социально-экономического развития, повышение уровня благосостояния населения.

Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

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