Политика
Газета.RuЗеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", сообщается на сайте офиса президента.
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Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Политика
Граждане ЛДНР не желают видеть украинские партии на местных выборах
В свою очередь 70,9% жителей ЛДНР выступили против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.
Новостной фронт 13:02
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Экономика
Минэкономики делят регионалы
На здания министерства нашлись шесть претендентов Комплекс бывших зданий Минэкономики в районе Триумфальной площади в Москве общей площадью 29,5 тыс. кв. м и начальной стоимостью около 3 млрд руб. привлек шесть претендентов.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru 17:09
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Футбол
«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ
Встреча завершилась ничьей – 1:1. "Торпедо" и "Мордовия" – команды с разных полюсов турнирной таблицы.
Вести.Ru 09:39
Музыка
Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман
Фотограф Роберт Фриман, снимки которого были использованы в оформлении обложек четырех альбомов группы The Beatles, умер в пятницу в возрасте 82 лет.
ТАСС 18:39
Технологии
Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году
Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
Армия и оружие
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия 16:01
Наука
Российский детектор нейтринного излучения испытают на АЭС
Российские исследователи успешно испытали в лаборатории портативный сенсор нейтринного излучения РЭД-100 и теперь планируют продолжить тестирование прибора на Калининской АЭС.
RT на русском 07 ноября в 00:57
Армия и оружие
Российская военная авиация провела патрулирование в Сирии
Российская военная авиация провела воздушное патрулирование территории Сирии. Об этом сообщается в аккаунте Минобороны России в Facebook.
РБК 07 ноября в 16:26
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае
Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.
DixiNews 12:51
Армия и оружие
Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России
Политика Сегодня вчера в 03:36
Космос
Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе
Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты вчера в 09:39
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 07 ноября в 19:01
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 вчера в 00:19
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Политика
Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
РБК 19:44
Музыка
Александра Пахмутова принимает поздравления с 90-летием
Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие.
Псковское агентство информации 03:10
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11