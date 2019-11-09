Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", сообщается на сайте офиса президента.

Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Единоборства Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Происшествия В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.

Авто Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.

Политика Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.

Политика Граждане ЛДНР не желают видеть украинские партии на местных выборах В свою очередь 70,9% жителей ЛДНР выступили против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Экономика Минэкономики делят регионалы На здания министерства нашлись шесть претендентов Комплекс бывших зданий Минэкономики в районе Триумфальной площади в Москве общей площадью 29,5 тыс. кв. м и начальной стоимостью около 3 млрд руб. привлек шесть претендентов.

Экономика Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).

Футбол «Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ Встреча завершилась ничьей – 1:1. "Торпедо" и "Мордовия" – команды с разных полюсов турнирной таблицы.

Музыка Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман Фотограф Роберт Фриман, снимки которого были использованы в оформлении обложек четырех альбомов группы The Beatles, умер в пятницу в возрасте 82 лет.

Технологии Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.

Наука Российский детектор нейтринного излучения испытают на АЭС Российские исследователи успешно испытали в лаборатории портативный сенсор нейтринного излучения РЭД-100 и теперь планируют продолжить тестирование прибора на Калининской АЭС.

Армия и оружие Российская военная авиация провела патрулирование в Сирии Российская военная авиация провела воздушное патрулирование территории Сирии. Об этом сообщается в аккаунте Минобороны России в Facebook.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.

Космос Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.

Космос Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.

Технологии В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.

Происшествия В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.

Политика Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.