Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", сообщается на сайте офиса президента.
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Как могут сказаться на будущем Украины «неотложные» реформы Зеленского

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Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Газета.Ru11:10

Зеленский распорядился укрепить государство

РБК06:57

Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Телеканал 360°07:45

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ

Российская газета07:43

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Коммерсантъ08:22

Зеленский затеял неотложные реформы на Украине

News.ru06:21
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В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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