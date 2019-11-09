Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства». Главные направления распоряжения — продолжение экономических реформ, ускорение социально-экономического развития, повышение уровня благосостояния населения.
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Как могут сказаться на будущем Украины «неотложные» реформы Зеленского

RT на русском16:48

Зеленский затеял неотложные реформы на Украине

News.ru06:21

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Коммерсантъ08:22

Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Телеканал 360°07:45

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ

Российская газета07:43

Зеленский распорядился укрепить государство

РБК06:57

Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Газета.Ru11:10
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:58, Вашингтон
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru вчера в 03:11
Политика

Бывший украинский министр прогнозирует последовательный распад Украины

Червоненко добавил, что Киев подтолкнул Украину к развалу, потому что изначально не собирался реализовывать надежды голосовавших на президентских выборах людей, которые требовали прекращения гражданской войны в Донбассе.
ИА Новороссия 03:20
Единоборства

Магомедшарипов: не ожидал такого давления от Каттара

Газета.Ru 18:20
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым

Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
Телепрограмма 12:17
Политика

МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
РБК 22:19
Авто

Власти хотят увеличить транспортный налог

Перечень авто для уплаты налога на роскошь за 2018 годОфициальный список Минпромторга Список дорогих автомобилей для уплаты налога за 2019 годОфициальный перечень Минпромторга Счетная палата считает, что в перечень не попадают все автомобили, которые могли бы туда попасть.
Упрощёнка 19:23
Происшествия

В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24
Космос

Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр

Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
News.ru 07 ноября в 12:11
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова задумалась о свадьбе с новым избранником

Певица задумалась о свадьбе с новым избранником, а также затронула тему рождения детей.
Дни24 08:23
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Происшествия

Петербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку

Московский Комсомолец 06:27
Политика

Рамзан Кадыров предложил убивать за оскорбление в интернете

Глава Чечни заявил, что не боится ни тюрьмы, ни смерти Чеченский лидер Рамзан Кадыров, выступая перед региональном правительством на встрече, посвященной работе малого и среднего бизнеса, призвал наказывать пользователей интернета, по мнению главы республики, оскорбляющих чью-либо честь.
Московская газета 07 ноября в 05:53
Политика

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Политика

В «Нафтогазе» не видят преград для контракта с «Газпромом»

Економічна правда В "Нафтогазе Украины" сообщили, что открытые споры между "Газпромом" и украинской компанией и отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта, об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает RT.
РЕН ТВ вчера в 07:34
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 02:11
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

РБК 20:47
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Игры

Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic

В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Политика

Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал

Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия 21:53
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Единоборства

Сондерс в бою с Косересом защитил титул чемпиона WBO

В Лос-Анджелесе (США) прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между британским обладателем пояса Билли Джо Сондерсом и представителем Аргентины Марсело Косересом.
Матч ТВ 22:46
Политика

Украинского журналиста назвали «агентом ФСБ» за слова о Донбассе

В ответ координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и "ветеран" операции в Донбассе Тарас Елейко схватил Коцабу за ухо и назвал "агентом ФСБ", "лжецом" и "манипулятором".
Газета.Ru 19:56
Происшествия

Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников

Lenta.ru 21:40
Происшествия

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Интерфакс 14:15
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Политика

Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
РИА Новости 17:10
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Происшествия

Дайвер перестал выходить на связь во Владивостоке

Ваземиллер Павел, 1988 года рождения, пропал 8 ноября 2019 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ПримПоиск.
Владивосток-Новости вчера в 20:51
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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