Политика
РИА НовостиЗеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году лиц, которые достигли 18 лет, сообщается в четверг на сайте украинского президента. В прошлом году осуществлялся призыв в армию лиц, достигших 20 лет.
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Зеленский подписал закон о возобновлении призыва с 18 лет и стал терять рейтинг
Военное обозрение06:56
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Политика
Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства
Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Политика
Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Музыка
Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным
Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Политика
Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Технологии
АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость
По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
Происшествия
В Коми за взятку задержали министра МВД
В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Транспорт
Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже
С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.
Гаджеты
Самые необычные умные часы Amazfit вскоре можно будет предзаказать
Умные часы Huami Amazfit X с гибким экраном были представлены ещё в августе прошлого года, но пока так и не появились на рынке.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Происшествия
Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу
Политика
Греф эмоционально высказался о политике властей: «О каком доверии можно вести речь?»
«Ты не можешь долго пробыть в бизнесе, политике, если тебе твои клиенты, твои граждане не доверяют и если нет отношения доверия в твоей команде», — подчеркнул спикер.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Общество
Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»
Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Гаджеты
Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE
Ресурс VideoCardz сообщил новые данные о видеокарте Radeon RX 5600 XT. Сообщается, что там используется графический процессор Navi 10 XLE.
Кино
Студия Marvel поделилась подробностями о фильме «Вечные»
После событий «Мстителей: Финал» неожиданная трагедия вынуждает Вечных выйти из тени и воссоединиться, чтобы выступить против древнейших врагов человечества в лице Девиантов.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл собирается давать против нее показания в суде
Принц Гарри и новоиспеченная супруга в октябре 2019 года заявили, что будут подавать в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Политика
Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном
СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Культура
Стала известна кандидатура нового директора «Ленфильма»
По предварительным данным, новым руководителем старейшей петербургской киностудии «Ленфильм», может стать продюсер и глава компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
Политика
Путин предложил закрепить индексацию пенсий в конституции
Президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию предложил конституционно закрепить регулярную индексацию пенсий.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение о смене гимна России
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн РФ.
Кино
Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»
Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.