Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году лиц, которые достигли 18 лет, сообщается в четверг на сайте украинского президента. В прошлом году осуществлялся призыв в армию лиц, достигших 20 лет.
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Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

РИА Новости07:26

На Украине снизили возраст призыва в армию

REGNUM06:16

Зеленский изменил призывной возраст на Украине

Московский Комсомолец07:45

Зеленский подписал закон о возобновлении призыва с 18 лет и стал терять рейтинг

Военное обозрение06:56

Зеленский подписал указ о призывах на срочную службу в 2020 году

Новостной фронт06:23
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Политика

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
РБК 07:27
Политика

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
RT на русском 08:28
Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Музыка

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 07:40
Политика

Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
Комсомольская правда 07:51
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Технологии

АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость

По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
Красная весна 14 января в 16:00
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Происшествия

Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Коммерсантъ 07:58
Транспорт

Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже

С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.
Аргументы неделi. Крым 07:11
Гаджеты

Самые необычные умные часы Amazfit вскоре можно будет предзаказать

Умные часы Huami Amazfit X с гибким экраном были представлены ещё в августе прошлого года, но пока так и не появились на рынке.
iXBT.com 07:01
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Москва 24 06:03
Происшествия

Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу

Эхо Москвы 08:00
Политика

Греф эмоционально высказался о политике властей: «О каком доверии можно вести речь?»

«Ты не можешь долго пробыть в бизнесе, политике, если тебе твои клиенты, твои граждане не доверяют и если нет отношения доверия в твоей команде», — подчеркнул спикер.
БИЗНЕС Online 08:02
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском вчера в 10:46
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Общество

Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»

Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Известия 03:44
Гаджеты

Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE

Ресурс VideoCardz сообщил новые данные о видеокарте Radeon RX 5600 XT. Сообщается, что там используется графический процессор Navi 10 XLE.
Игромания.ру 07:39
Кино

Студия Marvel поделилась подробностями о фильме «Вечные»

После событий «Мстителей: Финал» неожиданная трагедия вынуждает Вечных выйти из тени и воссоединиться, чтобы выступить против древнейших врагов человечества в лице Девиантов.
Popcornnews.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл собирается давать против нее показания в суде

Принц Гарри и новоиспеченная супруга в октябре 2019 года заявили, что будут подавать в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу.
ФАН 14 января в 21:55
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия вчера в 23:10
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Lenta.ru 13 января в 03:47
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Культура

Стала известна кандидатура нового директора «Ленфильма»

По предварительным данным, новым руководителем старейшей петербургской киностудии «Ленфильм», может стать продюсер и глава компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
Gazeta.SPb 08:25
Политика

Путин предложил закрепить индексацию пенсий в конституции

Президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию предложил конституционно закрепить регулярную индексацию пенсий.
Life.ru вчера в 05:26
Общество

Михалков ответил Жириновскому на его предложение о смене гимна России

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн РФ.
Мой Брянск вчера в 23:01
Кино

Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»

Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
Политическая Экспертиза вчера в 08:20
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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