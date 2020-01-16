Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году лиц, которые достигли 18 лет, сообщается в четверг на сайте украинского президента. В прошлом году осуществлялся призыв в армию лиц, достигших 20 лет.

Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

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