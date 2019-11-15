Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
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«Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и нормами Третьего энергетического пакета», — написала
 Ковалив на своей странице в сети Facebook.
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