с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

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Общество Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.