Политика
РИА НовостиЗеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", — написала Ковалив в фейсбуке в пятницу.РИА Новости11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Футбол
Мхитарян обвинил тактику Эмери в своем уходе из «Арсенала»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объяснил, почему тактика главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери вынудила его покинуть команду.
Политика
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Боливия прекращает дипотношения с Венесуэлой. Об этом в пятницу, 15 ноября, объявила глава МИД страны Карен Лонгарик.
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
Массовая гибель птиц зафиксирована в карельском городе Сегежа.
Авто
УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил.
Происшествия
Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее
Генштаб вооружённых сил Украины начал служебное расследование по факту взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области.
Культура
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Футбол
«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжит работу на этой должности до 2023 года.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Политика
Минюст включил сайт «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Решение принято на основании материалов, поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Политика
Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга
Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал о выводе Ковальчука из состава
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о выводе из состава команды нападающего Ильи Ковальчука.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Футбол
Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на измены Плющенко с моделью из Петербурга
Продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикации СМИ о том, что у ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко, есть любовница.
Политика
Зеленский примет участие в саммите «нормандской четверки» в Париже
Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил его участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) 9 декабря в Париже.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Экономика
Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.