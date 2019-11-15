Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа, сообщила заместитель главы его офиса Юлия Ковалив.
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"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", — написала Ковалив в фейсбуке
 в пятницу.
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