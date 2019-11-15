с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа, сообщила заместитель главы его офиса Юлия Ковалив.

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

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