Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады. Как говорится в карточке законопроекта, 11 декабря закон "возвращен с подписью президента".
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В бюджете Украины на 2020 год предусмотрен рост зарплат и прожиточного минимума

Росбалт06:59

Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2020 год

Аргументы и Факты07:43

Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 год

REGNUM07:17

Зеленский утвердил бюджет Украины на 2020 год

Телеканал 360°08:15

Зеленский утвердил украинский госбюджет на 2020 год

Политика Сегодня06:49

Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 года с ростом ВВП 3,7% и инфляцией 6%

ТАСС06:42

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

РИА Новости06:10
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Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

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Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

Ведомости 10:29
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Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию.
Lenta.ru 10:30
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Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
iReactor вчера в 19:02
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
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Стал известен актёрский состав перезапуска фильма «Один дома»

Стал известен состав актёров перезапуска рождественской комедии «Один дома», снятой Крисом Коламбусом.
News.ru 09:56
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В Microsoft придумали, как отвадить пользователей от Windows 7

Корпорация Microsoft нашла способ ненавязчиво заставить пользователей Windows 7 перейти на 10 версию.
МонаВиста 10:08
Общество

Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Lenta.ru 10:17
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Гаджеты

Колеса для компьютера Mac Pro от Apple стоят 400 долларов

Минимальный вариант компьютера Apple Mac Pro оценили в 6 тыс. долларов, данный ПК имеет 256 ГБ памяти.
Актуальные Новости 10:44
Общество

Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:23
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
REGNUM 09:42
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 09:59
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time.
Интерфакс 08:18
Политика

Путин поручил главам регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

Владимир Путин призвал глав российских регионов и муниципальных властей уделять самое пристальное внимание просьбам ветеранов Великой Отечественной войны.
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Энергетика

«Нафтогаз Украины» в декабре снизил цену на газ для населения на 13%

Компания "Нафтогаз Украины" понизила цену на газ для населения в декабре на 13% — до 4,277 тысячи гривен (около 180 долларов) за тысячу кубометров, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландиии.
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Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе

Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
MOS.news 09:47
Политика

Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной

Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
REGNUM 09:04
Футбол

«Ротор» может возглавить Тетрадзе

Сообщается, что одним из кандидатов на пост нового главного тренера "Ротора" является Омари Тетрадзе.
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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Газета.Ru 07:54
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
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Rambler Group хочет участвовать в возможном тендере на показ РПЛ

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.
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Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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