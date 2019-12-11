Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады. Как говорится в карточке законопроекта, 11 декабря закон "возвращен с подписью президента".
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Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

RT на русском11:06

В бюджете Украины на 2020 год предусмотрен рост зарплат и прожиточного минимума

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Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2020 год

Аргументы и Факты07:43

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ТАСС06:42

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