Экономика
РИА НовостиЗеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады. Как говорится в карточке законопроекта, 11 декабря закон "возвращен с подписью президента".
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Политика
Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе
Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Происшествия
Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Футбол
Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»
Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Политика
Помпео заявил о рекордном расширении санкционных списков США
Ввиду отмечающегося на этой неделе Дня защиты прав человека рекордное число лиц стали фигурантами санкционных списков в США, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре
В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Общество
Проект «Ямал СПГ» получил от судостроителей последний танкер
В Сабетту поступил новый газовоз ледового класса «Яков Гаккель».
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Общество
Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года
По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году.
Происшествия
Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ
Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
Культура
Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Политика
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Экономика
Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны
Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Происшествия
Пропавший российский катер нашли около Японии
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Спорт
Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА
РИА "Новости" / Григорий Сысоев Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что намерен пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы пятого поколения в приоритетных частотных диапазонах, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора.
Технологии
Российский политолог рассказал о международных протестных трендах
Участники протестных акций по всему миру активно используют новые технологии, в целом же можно говорить о появлении международной моды на протест.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.