Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады. Как говорится в карточке законопроекта, 11 декабря закон "возвращен с подписью президента".

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

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