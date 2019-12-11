Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает сайт Верховной рады страны. По данным издания «Новое время», доходы госбюджета устанавливаются на уровне 1 093 669 млрд гривен, расходы — 1 180 099 млрд гривен.

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

Игры В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2 Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.

Политика Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.

Экономика В Петербурге массово банкротятся строительные организации Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.

Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Политика Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

Происшествия В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.

Спорт Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА РИА "Новости" / Григорий Сысоев Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что намерен пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики.

Финансы Официальный курс евро на среду снизился до 70,39 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 11,66 копейки - до 70,3881 рубля, курс доллара уменьшился на 14,56 копейки - до 63,5788 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.

Политика Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400 Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.

Экономика Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров Кипр является единственной иностранной юрисдикцией, чьи клиенты обладают существенным объемом активов на брокерском обслуживании, отмечает ЦБ: на его резидентов приходится 87% от общего объема активов, приходящихся на клиентов из иностранных юрисдикций.

Происшествия Шамана Габышева оштрафовали за неповиновение полицейскому По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, в протокол сказано, что Габышев во время попытки вручить ему повестку вел себя вызывающе.

Общество Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.