Экономика

RT на русскомRT на русскомЗеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает сайт Верховной рады страны. По данным издания «Новое время», доходы госбюджета устанавливаются на уровне 1 093 669 млрд гривен, расходы — 1 180 099 млрд гривен.
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Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

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